Galatasaray'dan ayrılacak isimler belli oldu

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Galatasaray'dan ayrılacak isimler belli oldu

Galatasaray yeni sezon için kadrosunda bulunan bazı oyuncular ile yollarını ayıracak.

Son şampiyon Galatasaray yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken diğer taraftan takımdan ayrılacak isimler belli oluyor. Gazeteci Yakup Çınar sarı kırmızılılardan ayrılacak oyuncuları sıraladı.

YOLLAR AYRILIYOR

Cuesta'yla kesin olarak devam edilmeyecek.

Nelson bu takımdan gönderilecek.

Frankowski ile devam etmeyi düşünmüyor Galatasaray. Çünkü yeni bir sağ bek adayıyla görüşmeler başladı. Frankowski'ye de istenen teklif şu an için gelmiş durumda değil. Kiralık olarak götürebiliriz diyorlar.

Derick Köhn, Werder Bremen yeniden kiralamak istiyor. Galatasaray bu kez kiralık vermek istemiyor.

Onun dışında Berkan Kutlu'ya talipler vardı. Samsunspor ve Kocaelispor. Şu an için Galatasaray'dan ayrılmaya sıcak bakmıyor. Avrupa'dan teklif gelirse o zaman bir ihtimal ayrılması söz konusu olabilir.

Bence Zaniolo'nun performansı ilerleyen günlerde yukarıya doğru çıkarsa Galatasaray burada ikinci forvetten ziyade Zaniolo ile bir ihtimal devam edebilir

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