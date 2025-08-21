Galatasaray'dan ayrıldı! Artık Serie A oyuncusu

Galatasaray, Victor Nelsson'un Verona'ya kiralandığını açıkladı. 650 bin Euro + 100 bin Euro kiralama bedeli ve 8 M€ satın alma opsiyonu.

GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA

Profesyonel futbolcumuz Victor Enok Nelsson'un, 2025/2026 sezonu için satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda Hellas Verona Football Club SPA ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmada 650.000 EUR tutarında geçici transfer bedeli ile 100.000 EUR tutarında şarta bağlı bonus ödemesi yer almaktadır. Satın alma opsiyonunun kullanılması durumunda, Hellas Verona Football Club SPA tarafından şirketimize 8.000.000 EUR tutarında transfer bedeli ödenecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.