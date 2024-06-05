Galatasaray'dan ayrıldı Süper Lig ekibine imza attı

Türkiye kariyerine Beşiktaş ile başlayan ardından Fenerbahçe Beko forması giyen İsmet Akpınar geçen sezonu Galatasaray Ekmas'ta tamamlamıştı.
Sarı-Kırmızılı ekibin yeni sezon planlamasında yer almayan 29 yaşındaki basketbolcu, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Türk Telekom'a transfer oldu.
Başkent kulübünden yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezonu Galatasaray Ekmas takımıyla başarıyla geçiren İsmet Akpınar'ı renklerimize bağladık. Ailemize hoş geldin İsmet Akpınar." denildi.
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