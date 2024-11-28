Galatasaray’dan AZ Alkmaar maçı öncesi uyarı

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında deplasmanda AZ Alkmaar ile oynayacağı maç öncesi taraftarlarına uyarılar yaptı. Açıklamada taraftarların toplanacağı yer ve stat kapılarının açılacağı saat konusunda bilgiler yer aldı.

Galatasaray’dan gelen açıklama şöyle:



"Hollanda'daki Büyük Galatasaray Taraftarı'nın Dikkatine!



Taraftarlarımız, yerel saat ile 12.00'den itibaren Paardenmarkt, 1811 KH, Alkmaar adresinde toplanacaktır.



AZ Alkmaar ile oynayacağımız karşılaşma için kapı açılışı yerel saat ile 16.15, VIP kapı açılışı ise 16.45 olarak belirlenmiştir.



Buluşma noktası, otobüslerin stadyuma kalkış noktasıdır. Taraftarlarımız, buluşma noktasından stadyuma ücretsiz otobüslerle taşınacaktır. Sadece geçerli bileti olan taraftarlar kabul edilecektir.



Başkalarına zarar verebilecek havai fişek veya nesneleri taşımak yasaklanmıştır. Stadyumda şemsiyelere izin verilmeyecektir. Yaya olarak stadyuma gidiş izni verilmediği için buluşma noktasından hareket edecek olan otobüslerle gitmeniz gerekmektedir.



Maçtan sonra taraftarlarımız stadyumda maksimum 30 dakika bekletilecektir. Daha sonra taraftarlarımız tren istasyonuna ve/veya otoparka taşınacaktır."