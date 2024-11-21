Galatasaray’dan Bakü’de transfer zirvesi. 10 milyon euroyu gözden çıkardılar

Kaynak: Milliyet
Galatasaray’dan Bakü’de transfer zirvesi. 10 milyon euroyu gözden çıkardılar

Galatasaray, Fluminense forması giyen Arias için Bakü’de transfer görüşmesi gerçekleştirdi. Sarı kırmızılılar, sezon başından bu yana transfer listesinde bulunan 27 yaşındaki oyuncu için 10 milyon euroyu gözden çıkardı.

Galatasaray'da ara transfer dönemi için çalışmalar devam ediyor. Sarı-kırmızılıların yazdan bu yana gündeminde olan Jhon Arias için yeni bir görüşme gerçekleştirdiği iddia edildi.

Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili İbrahim Hatipoğlu, "İklim değişikliği ile mücadelede kulüplerin ittifakı" programı nedeniyle Bakü'ye gitti. Hatipoğlu burada Arias transferi için Fluminense yetkilileri ile bir görüşme gerçekleştirdi.

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Galatasaray'ın 10 milyon euroyu gözden çıkardığı Arias için Fluminense yetkileri de indirime sıcak bakıyor. Milliyet'te yer alan habere göre Brezilya ekibi, 18 milyon euroluk bonservis bedelinde indirime gidilebileceğinin mesajını verdi.

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Hücumda 3 farklı pozisyonda oynayabilen Arias'ın bu yönü nedeniyle Okan Buruk'un elini güçlendireceği ve Galatasaray'ın bu kez transferde kararlı olduğu ifade edildi.

Arias, Fluminense formasıyla bu sezon 46 maça çıktı. 27 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 13 gol ve 8 asistlik performans gösterdi.

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