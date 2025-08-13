Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz için flaş hareket

Galatasaray'da yönetim transferin gözde isimlerinden Barış Alper Yılmaz için hareket geçmeye hazırlanıyor.

Premier Lig, Serie A ve Suudi Arabistan’dan talipleri bulunan Barış Alper’in takımda kalması durumunda yıllık 70 milyon TL olan ücretinin en az 150 milyon TL’ye çıkarılacağı öğrenildi.

Aynı şekilde teklifler alan Davinson Sanchez’in ücretinde de artış yapmaya hazırlanılıyor.

2027’ye kadar sözleşmesi bulunan Davinson Sanchez’in yıllık 3,2 milyon avro olan maaşı da 4 milyon avro artı bonuslarla güncellenecek.

Yönetimin bu adımlarla hem oyuncuların takımda kalmasını sağlamayı hem de takım içindeki huzuru artırmayı hedeflediği ifade edildi.

AVRUPA'YA 40, ARABİSTAN'A 50

Barış Alper için Avrupa kulüplerine 40 milyon, Suudi Arabistan ekiplerine ise 50 milyon avro bonservis bedeli belirlendi. Bu rakamlara ulaşılamaması halinde milli oyuncunun bir sezon daha takımda tutulması planlanıyor.