Galatasaray'dan Batmanspor'a transfer oldu

Batman Petrolspor, yeni sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanırken, transfer piyasasında da etkili hamleler yaparak kadrosunu güçlendiriyor.

TFF 2. Lig'in yeni ekibi son olarak yeni bir oyuncuyu daha kadrosuna kattı.

Batman Petrolspor, Galatasaray'ın altyapısından yetişen defans oyuncusu Ahmet Kesim ile anlaşma sağladığını açıkladı.

Kesim, önceki sezon Iğdırspor ve Keçiörengücü formaları altında sergilediği performanslarla dikkat çekmişti.

Yeni sezonda Batman Petrolspor'un savunma hattında yer alacak olan Kesim'in, takımın üst sıralarda yer almasında önemli bir etken olması umuluyor.