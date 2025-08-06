Galatasaray'dan Benfica'ya sürpriz öneri! Yıldız isim altın tepsiyle sunuldu

Transferde yaptığı önemli hamlelerle ses getiren Galatasaray kadrosunda düşünmediği yıldız oyuncu Nicolo Zaniolo ile yollarını ayırmak için fırsat kolluyor.

ZANIOLO BENFICA'YA ÖNERİLDİ

Sarı Kırmızılı yönetimin, Zaniolo'nun menajerine kulüp araması noktasında yetki verdiği öğrenilirken sürpriz bir gelişme gündeme geldi.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; geçtiğimiz sezonu Atalanta ve Fiorentina'da kiralık olarak geçiren Zaniolo, Portekiz devi Benfica'ya önerildi. Ancak Benfica bu öneriye sıcak bakmadı.

GALATASARAY'DAKİ GELECEĞİ BELİRSİZ

Galatasaray ile 2 yıllık sözleşmesi bulunan 12 milyon Euro piyasa değerindeki Zaniolo'nun kulüpteki geleceği belirsizliğini koruyor.