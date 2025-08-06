Galatasaray'dan Benfica'ya sürpriz öneri! Yıldız isim altın tepsiyle sunuldu

Kaynak: Haber Merkezi
Galatasaray'dan Benfica'ya sürpriz öneri! Yıldız isim altın tepsiyle sunuldu

Galatasaray'ın gözden çıkardığı yıldız isim, Portekiz devi Benfica'ya önerildi.

Transferde yaptığı önemli hamlelerle ses getiren Galatasaray kadrosunda düşünmediği yıldız oyuncu Nicolo Zaniolo ile yollarını ayırmak için fırsat kolluyor.

zaniolo.jpg

ZANIOLO BENFICA'YA ÖNERİLDİ

Sarı Kırmızılı yönetimin, Zaniolo'nun menajerine kulüp araması noktasında yetki verdiği öğrenilirken sürpriz bir gelişme gündeme geldi.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; geçtiğimiz sezonu Atalanta ve Fiorentina'da kiralık olarak geçiren Zaniolo, Portekiz devi Benfica'ya önerildi. Ancak Benfica bu öneriye sıcak bakmadı.

zaniolo-1.jpg

GALATASARAY'DAKİ GELECEĞİ BELİRSİZ

Galatasaray ile 2 yıllık sözleşmesi bulunan 12 milyon Euro piyasa değerindeki Zaniolo'nun kulüpteki geleceği belirsizliğini koruyor.

Son Haberler
Fenerbahçeli yılıdz eski yuvasına geri dönüyor
Fenerbahçeli yılıdz eski yuvasına geri dönüyor
Fındıkta “Müjde” değil, “Zulüm” var!
Fındıkta “Müjde” değil, “Zulüm” var!
Ordu İYİ Parti yeniden meydanlarda
Ordu İYİ Parti yeniden meydanlarda
Barış Alper idolünü açıkladı: 'Onun gibi olmaya çalıştım'
Barış Alper idolünü açıkladı: 'Onun gibi olmaya çalıştım'
Türkiye’nin turizm cennetinde skandal! 9 yaşındaki Ali, çırpına çırpına can verdi!
9 yaşındaki Ali, çırpına çırpına can verdi!