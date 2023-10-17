Galatasaray'dan Beşiktaş derbisi öncesi deplasman yasağı açıklaması

Eray Yazgan'ın açıklamaları şu şekilde;

"Bu ittifakı büyük bir cephe gibi algılamamak lazım. Allah'ın verdiğini kuldan saklayacak bir şey yok. Bir spor kulübünün başkanı ve onun ortağı olduğu şirket var. O şirkete bakıyorsunuz diğer rakibimiz Beşiktaş'ın hemen her yerinde. Rahmi Koç'un desteğine dayanarak. Birine bir şey söylediğimiz zaman ötekinden ses duyuyoruz. Ortada alenilik kazanmış bir ittifak var. Galatasaray her zaman durduğu yerde. Galatasaray'ı sevenlerle birlikte başarıya ulaşacak. Birtakım kuruluş değerleri var. Kurucu Ali Sami Yen'in bize gösterdiği hedef var. En büyük arzumuz Türk olmayan takımları yenmek. İnşallah Salı günü bunu yapacağız"

"Galatasaray Lisesi'ni Mustafa Kemal Atatürk 3 defa ziyaret ediyor. Birinde kendi portresini imzalayarak 'Galatasaray'a' diyerek gönderiyor. Çubuklu formayı da bu şekilde imzalıyor. 100'üncü yılda o formanın bir benzerini taşıdık. Çok da rağbet görüyor. Beklenin çok üstünde ilgi oldu. Çok ciddi bir başarının beraberinde olduğu bir döneme denk gelmesinin etkisi vardır. Cumhuriyetin 100'üncü yılına atıfta bulunması da etki etti"

DERBİ AÇIKLAMASI

"Derbilerin asla favorisi olmayacağı gibi bilakis nispeten açılmış olan puan farkından dolayı çok daha motive ve hazır bir Beşiktaş karşımıza çıkacak. Dilerim ki keyifli bir maç olur. Dostluk içinde, hakem konuşulmayan bir maç olsun. Sonunda da biz galip olalım. Takımımızın potansiyelinin üzerine çıktığını değil, potansiyelin bir kısmını yakaladığını düşünüyorum. Şu takıma Inter forması giydirseniz herhalde yarı finalin önemli takımlarından biri olduğunu düşünürsünüz. Bizim takımımızın potansiyelinin çok daha yukarıda olduğunu düşünüyorum. Ama burası bambaşka bir ortam. Hepsi birbirinden kuvvetli takımlarla karşı karşıyayız. Bu işlerin matematiği var artık. Geçtiğimiz sene çeyrek finalde oynamış takımların maaş bütçeleri 250 milyon Dolar. Biz bu takımlarla mücadele etmeye çalışıyoruz"

VICTOR NELSSON SÖZLERİ

"Okan Hoca forma konusunda ne kadar adil olduğunu, oyuncularla iyi ilişki içinde olduğunu ispat etti. Bu insanlar genç. Bazen duygularını işin içine katabiliyor. Hoca gerekli şekilde yönetecektir süreci"

"Zaha, Old Trafford'u ne kadar iyi bildiğini gösterdi. Performansını artırarak Bayern Münih maçında da devam edecek diye umuyorum"

LETONYA ZAFERİ

"Milli takım için hepsi birbirinden değerli. Yunus da bizim kardeşimiz, evladımız. Takım olarak çok iyiydi. İsmail de çok iyiydi, Samet de çok iyiydi. Dönüp dönüp Kerem'in 90'da attığı o koşuyu izliyorum. Oraya o hızda koşabilecek güce ve o vuruşu yapabilecek tekniğe sahip. Kerem'in, Abdülkerim'in bugünkü performanslarına bakınca ilgi olmaması mümkün mü?"

''DEPLASMAN YASAĞINI DOĞRU BULMUYORUM''

"Deplasman yasağını doğru bulmuyorum. Çocukken İnönü Stadı'nda hep yarı yarıya olurdu. Belki bu söylediğim şimdiki kombinelere bakılınca romantik gelecektir. Biz Manchester seyircisini, Bayern seyircisini ağırlayabiliyorsak, Beşiktaş'ı da Fenerbahçe'yi de ağırlamalıyız. Kendi taraftarımızla da oraya gitmeliyiz"