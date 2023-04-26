Galatasaray'dan Beşiktaş maçı öncesi flaş karar

Galatasaray, Beşiktaş'la oynayacağı derbi maçı öncesi çarpıcı bir karar aldı.

Galatasaray'dan Beşiktaş maçı öncesi flaş karar

Galatasaray, Beşiktaş'la oynayacağı dev maçın hazırlıklarını sürdürürken, taraftarları sevindirecek bir karara imza attı.

Sarı kırmızılı takım, Lig’in 32. haftasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Florya Metin Oktay Tesisleri’nde dün yaptığı antrenmanla başladı.

Dinamik ısınmayla başlayan idman, 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti.

Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Galatasaray, 26 Nisan Çarşamba günü saat 18.00’de yapacağı idmanla Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürecek.

Sarı kırmızılılar derbi öncesi karar aldı. Buna göre antrenman taraftara açık olacak.

Galatasaray daha önce de önemli maçlar öncesi haftanın bir antrenmanını taraftarlarına açık yapmıştı.

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