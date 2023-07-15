Galatasaray'dan Beşiktaş'a Halil Dervişoğlu göndermesi. Yapılan paylaşım gündem oldu

Galatasaray, Halil Dervişoğlu'nu açıklamaya hazırlanıyor. Öte yandan Sarı Kırmızılılar, ezeli rakibi Beşiktaş'a da göndermede bulundu.

Galatasaray'dan Beşiktaş'a Halil Dervişoğlu göndermesi. Yapılan paylaşım gündem oldu

Galatasaray, 2020-2021 ve 2021-2022 sezonlarında top koşturan Halil Dervişoğlu ile tekrardan anlaşmaya vardı.

Sarı kırmızılılar, transferini hazırlamaya açıklanıyor.

Beşiktaş'la prensipte anlaşan Halil'i son anda ikna ederek kadrosuna katan sarı kırmızılılar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ezeli rakibine göndermede bulundu.

Ev ve Aslan emojileriyle, eski futbolcusu Halil Dervişoğlu'nun evine döndüğü mesajını veren Galatasaray, video paylaşımında ise Beşiktaş'a gönderme yaptı. O gönderi sosyal medayda gündem oldu.

Halil Dervişoğlu, Galatasaray formasıyla Süper Lig'de toplamda 40 maça çıktı. 7 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.

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