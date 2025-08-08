Galatasaray'dan bir Bayern Münih bombası daha

Galatasaray'dan ayrılarak Alman ekibi Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boey önce sakatlık sonrasında ise kadroda az yer bulmasından dolayı ayrılmaya sıcak bakıyor.

Galatasaray ise eski oyuncusu için Bayern Münih'e 1 yıllık kiralama teklifi yaptı. Alman devi bu teklifi kabul ederken Boey ile de görüşmeler başladı. Transfer sezonu açıldığında Galatasaray Bayern Münih'ten Leroy Sane'yi kadrosuna katmıştı.

Sarı kırmızılı takım Boey'in ayrılığının ardından sağ bek oyuncusu olarak Kopenhag'dan Jelert'i transfer etmiş ancak oyuncu beklenen performansı gösterememişti.