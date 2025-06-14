Galatasaray’dan bir transfer daha

Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, milli basketbolcu Sehernaz Çidal'ı kadrosuna dahil etti.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 30 yaşındaki oyuncuyla 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Açıklamada "Sehernaz Çidal'a Galatasaray Çağdaş Faktoring forması ile başarılarla dolu bir kariyer diliyor, ailemize hoş geldin diyoruz." denildi.
Galatasaray Çağdaş Faktoring’e Hoş Geldin Sehernaz Çidal! ????????❤️#SarayınYeniSultanları ????— Galatasaray Basketbol (@GSBasketbol) June 14, 2025
???? https://t.co/YGvcedcNIE pic.twitter.com/oCWJlPQGtY