Galatasaray’dan bir transfer daha

Kaynak: AA
Galatasaray’dan bir transfer daha

Galatasaray Çağdaş Faktoring, bir transferi daha açıkladı. Sarı-kırmızılılar Sehernaz Çidal'ı kadrosuna kattı.

Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, milli basketbolcu Sehernaz Çidal'ı kadrosuna dahil etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 30 yaşındaki oyuncuyla 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada "Sehernaz Çidal'a Galatasaray Çağdaş Faktoring forması ile başarılarla dolu bir kariyer diliyor, ailemize hoş geldin diyoruz." denildi.

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