Galatasaray'dan bir transfer daha

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, 28 yaşındaki voleybolcu Büşra Güneş'i kadrosuna kattığını duyurdu.

Sarı kırmızılı kulübün sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımımız, Büşra Güneş’i kadrosuna kattı.

Kulübümüz, 1997 doğumlu orta oyuncu Büşra Güneş ile 1 yıllık anlaşma imzaladı.

Profesyonel voleybol kariyerine Bakırköy Belediyesi Yeşilyurt ile başlayan oyuncu, sırasıyla Türk Hava Yolları, Adam Voleybol, PTT, Çukurova Belediyesi, Kuzeyboru ve Aras Kargo takımlarında forma giydi.

Büşra Güneş, oynadığı takımlarda 2 Balkan Kupası şampiyonluğu yaşadı.

2019-2020 Türkiye Kupası’nda en iyi blok yapan oyuncu seçilen Büşra Güneş, gelecek sezon sarı kırmızılı formamızı terletecek.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park’ta düzenlenen imza törenine Galatasaray Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Mehmet Cibara ve Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu üyesi Emir Aral katıldı.

İmzaların atılmasının ardından oyuncumuz Büşra Güneş Galatasaray TV YouTube kanalına açıklamalarda bulundu ve şu ifadeleri kullandı:

'Öncelikle burada olduğum için çok mutluyum. Böylesine şanlı büyük kulübün bir parçası olmak çok gurur verici. Eminim ki taraftarımızın da desteğiyle çok iyi başarılara imza atacağız.’'

Büşra Güneş’e hoş geldin der, başarılarla dolu bir sezon geçirmesini dileriz."