Galatasaray'dan stoper hamlesi. Akşam saatlerinde İstanbul'da olacak

Galatasaray 21 yaşındaki Danimarkalı stoperi Mathias Ross için AaB Aalborg ile anlaştı.



Danimarka'dan Ekstra Bladet gazetesinin haberine göre; daha önce Ross için Vitesse ile görüşen ancak anlaşamayan Aalborg, Galatasaray ile masaya oturdu. Danimarka kulübü, 21 yaşındaki milli stoperi için 1.7 milyon euro istedi.

Ayrıca, bu bedele ek olarak çeşitli başarı bonusları ve bir sonraki satışa yönelik pay talep etti. Galatasaray, Aalborg ile orta yolu buldu ve anlaştı. Ross, akşam saatlerinde Kopenhag'dan İstanbul'a gelecek.