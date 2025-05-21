Galatasaray'dan büyük bomba! Real Madrid'e yıldız oyuncunun transferi için teklif yapıldı

Trendyol Süper Lig'in bitimine 2 hafta kala 25. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da 14. sezonunu geçiren Uruguaylı file bekçisi Muslera'nın sezon sonunda kontratını tamamlayarak ülkesine dönmesi bekleniyor. Bu doğrultuda yeni kaleci arayışlarını sürdüren sarı - kırmızılılar için İspanya'dan sürpriz bir iddia geldi.

GALATASARAY'DAN REAL MADRID'E ANDRIY LUNIN İÇİN TEKLİF

İspanyol basınından Defensa Central'de yer alan habere göre; Ünlü menajer Jorge Mendes, Real Madrid'in Ukraynalı file bekçisi Andriy Lunin için gelen iki teklifi eflatun beyazlılara iletti.

Söz konusu iki tekliften birinin Premier Lig ekiplerinden Aston Villa olduğu iddia edilirken, diğerinin Galatasaray olduğu öne sürüldü.

Haberin detaylarında sarı-kırmızılıların, Lunin'e mevcut maaşının üzerinde bir ücret teklif ettiği belirtildi.Ukraynalı file bekçisi kulübü Real Madrid'den yıllık 4.5 milyon Euro kazandığı biliniyor. Eflatun beyazlılarla 2030 yılına kadar kulüple sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki kalecinin güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösteriliyor.