Galatasaray'dan çılgın plan: Atanla tutan İtalya'dan!

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Galatasaray'dan çılgın plan: Atanla tutan İtalya'dan!

Galatasaray, Maignan transferinin gerçekleşmemesi sonrası gözünü Inter’in yıldız kalecisi Yann Sommer’e çevirdi. Sarı Kırmızılılar düşük bütçeyle Şampiyonlar Ligi finalisti kaleciyi kadroya katmak istiyor.

Galatasaray bir taraftan Osimhen transferi için Napoli ile temaslarını sıklaştırırken diğer taraftan kaleci transferi için de İtalya'da girişimlerini sürdürüyor.

Galatasaray Milan olmayınca Inter'e gitti

Daha önce Milan'ın başarılı file bekçisi Maignan'ı isteyen Sarı Kırmızılılar, Fransız kalecinin takımda kalmak istemesinin ardından alternatif olarak yakın bir seçeneğe gitti.

Galatasaray bu kez de Inter'in İsviçreli file bekçisi Yann Sommer'ı gündemine aldı.

Osimhen'den dolayı Sommer için düşük bütçe ayrıldı

İtalyan basını, Galatasaray'ın Osimhen'e büyük bir kaynak ayırdığından Sommer'i düşük bir maliyetle kadrosuna katmak istediğini yazdı.

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Şampiyonlar Ligi'nde devleşmişti

1 yıllık sözleşmesi kalan 36 yaşındaki tecrübeli file bekçisi geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde finale yükselme başarısı gösteren Inter'de kalesinde devleşerek performansıyla adından söz ettirmişti.

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