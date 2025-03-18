Galatasaray’dan çok konuşulacak Sane hamlesi! Menajer Gardi’ye tam yetki

Düzenleme: Kaynak: Fotomaç
Galatasaray’dan çok konuşulacak Sane hamlesi! Menajer Gardi’ye tam yetki

Galatasaray önümüzdeki sezon için bomba bir transfer hamlesine hazırlanıyor. Sarı kırmızılılar sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Sane’yi transfer etmek için manejer Gardi’ye tam yetki verdi.

Galatasaray önümüzdeki sezon için flaş bir transfer hamlesine hazırlanıyor. Sarı kırmızılılar Bayern Münih’in yıldız oyuncusu Leroy Sane için harekete geçmeye hazırlanıyor.

Sabah’ta yer alan habere göre Galatasaray yönetimi sözleşmesi sezon sonunda sona erecek yıldız oyuncu için menajer Gardi’ye yetki verdi. Yönetimin Sane için tüm şartları zorlayacağı öğrenildi.

Kariyerine Schalke'de başlayan Leroy Sane, 2016 yazında Pep Guardiola'nın ilk pahalı transferi olarak 52 milyon euro bedelle Manchester City'e gitti. Ardından 2020 yazında, Pep Guardiola ne kadar karşı çıksa da 49 milyon euro karşılığı Bayern Münih'e geçti.

28 yaşındaki Leroy Sane, bu sezon çıktığı 35 resmi maçta 1737 dakika süre aldı ve 9 gol atıp 4 asist yaptı.

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