Galatasaray'dan derbi öncesi flaş karar

Galatasaray, Beşiktaş derbisi öncesi flaş bir karar aldı.

Galatasaray'dan derbi öncesi flaş karar

Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş ile karşılaşacak Galatasaray, derbi için yeni bir karar aldı.

Lig Radyo'nun haberine göre, Galatasaray, Beşiktaş derbisi öncesi 26 Nisan Çarşamba günü Nef Stadyumu'nda taraftara açık antrenman yapacak.

Galatasaraylı taraftarların, derbi öncesi yapılacak bu açık antrenmana yoğun ilgi göstermesi bekleniyor. Galatasaray, daha önce de deplasmandaki derbiler öncesi benzer uygulamalara imza atmıştı.

G.SARAY TARAFTARI ALINMAYACAK
İl Güvenlik Kurulu, Beşiktaş - Galatasaray derbisine deplasman taraftarlarının alınmayacağını açıkladı.

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