Galatasaray’dan derbi öncesi flaş karar: Mahkemeye gidecek

Kaynak: Sabah
Galatasaray’dan derbi öncesi flaş karar: Mahkemeye gidecek

Galatasaray yönetiminden derbi öncesi TFF ile ilgili flaş bir karar çıktı. Sarı kırmızılılar mahkemeye gitmeye hazırlanıyor.

Galatasaray-Adana Demirspor maçındaki penaltı pozisyonunda VAR'a gidilmese de ses kayıtlarının paylaşılması sonrasında sarı-kırmızılılar, 46 pozisyonun ses kayıtlarının açıklanması için çağrı yapmıştı.

Sabah’ta yer alan habere göre, geçtiğimiz günlerde TFF'ye giden Galatasaraylı yöneticiler, İkinci Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz ile buluştu. Burada TFF cephesinden gelen "3-4 pozisyonun ses kayıtlarını dinletelim" teklifini reddeden sarı-kırmızılı idareciler, "Bize değil kamuoyuna dinletin" yanıtını verdi.

FEDERASYONA DAVA HAZIRLIĞI

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun açıklamaları konusunda savcılıktan gelecek kararı bekliyor. Ayrıca TFF Etik Kurulu'ndan ceza çıkması halinde Anayasa Mahkemesi'ne başvuru yapılacak.

Hacıosmanoğlu, "Özbek'i Etik Kurulu'na sevk ettireceğim. Söylediklerinin %10'unu belgelesin, o gün görevi bırakacağım. İspatlayamazsa Etik Kurulu da futbol tarihine geçecek bir cezayı onlara layık görür herhalde" demişti.

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