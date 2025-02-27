Galatasaray’dan derbi sonrası yeni hamle:TFF’ye başvurdular

Kaynak: Fanatik
Galatasaray’dan derbi sonrası yeni hamle:TFF’ye başvurdular

Galatasaray’dan golsüz berabere biten Fenerbahçe derbisi sonrası yeni hamle geldi. Sarı kırmızılılar 2 oyuncuyu TFF’ye şikayet etti.

Süper Lig'in 25. haftasında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ve Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un yaptığı açıklamalar gündemdeki yerini koruyor.

Okan Buruk, Jose Mourinho için, "Biraz uzun sürdü 'The Crying One'ın konuşması... Biliyorsunuz ağlamasıyla meşhur, yine burada uzun uzun ağladı. İçeride ağladı, hakem odasına girdi ağladı... Ağlamaya devam etsin." ifadelerini kullanmıştı.

Jose Mourinho'nun ise yaptığı açıklamada "Maymun gibi zıpladılar" ifadesi büyük tartışma yaratmıştı. Galatasaray, bu ifade nedeniyle Jose Mourinho'yu FIFA ve UEFA'ya şikayet edeceğini açıklamıştı.

GALATASARAY’DAN YENİ HAMLE GELDİ

Sarı-kırmızılıların, Fenerbahçe forması giyen 2 futbolcu için daha harekete geçtiği belirtildi.

Fanatik'te yer alan habere göre, Galatasaray, Mert Hakan Yandaş'ın Osimhen'e hareketi ve İrfan Can Eğribayat'ın maç sonu küfür ettiği iddiasıyla TFF'nin hukuk departmanına şikayette bulundu.

Şikayet dosyasında ise Mauro Icardi'nin daha önce aldığı ceza emsal olarak gösterildi.

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