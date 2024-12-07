Galatasaray'dan Dursun Özbek'in PFDK'ya sevkine sert tepki! 'TFF Başkanı kime hesap verecek?'

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Galatasaray'dan Dursun Özbek'in PFDK'ya sevkine sert tepki! 'TFF Başkanı kime hesap verecek?'

Galatasaray Kulübü Başkan Dursun Özbek'in PFDK'ya sevk edilmesi üzerine Galatasaray'dan tepki paylaşımı yaptı.

Galatasaray Kulübü açıklamada, "Yaşanan bu değişimin arkasındaki nedenleri Türk spor kamuoyunun takdirine bırakıyoruz ve soruyoruz: Başkanımızı bir televizyon kanalında açıkça tehdit eden federasyon başkanı kime hesap verecektir? Hangi kurul kendisini cezalandıracaktır?" denildi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in 'sportmenliğe aykırı açıklamaları ve hakaret suçlamaları ile Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilmesinin ardından Galatasaray duruma sert tepki gösterdi.

Galatasaray'ın açıklaması şöyle:

"Başkanımızın, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından disipline sevk edilmesine şaşırmadık. Sene başında hiçbir kulüp başkanını disipline sevk etmeyeceğiz diyen Türkiye Futbol Federasyonu bugün haksızlık, tehdit ve zalimliğin federasyonu haline gelmiştir. Galatasaray Spor Kulübü, TFF'nin en basit ahlak ilkesi olan tarafsızlığını kaybetmiş olması nedeniyle savunma hakkını kullanmayacaktır. Yaşanan bu değişimin arkasındaki nedenleri Türk spor kamuoyunun takdirine bırakıyoruz ve soruyoruz: Başkanımızı bir televizyon kanalında açıkça tehdit eden federasyon başkanı kime hesap verecektir? Hangi kurul kendisini cezalandıracaktır?"

PFDK'NIN DURSUN ÖZBEK KARARI

Türkiye Futbol Federasyonu Özbek'le ilgili kararları şu maddelerle sıraladı:

"GALATASARAY A.Ş. Kulübü’nün 05.12.2024 tarihinde kulüp resmi sosyal medya hesabından yayınlanan açıklamalarda yer alan “sportmenliğe aykırı açıklamaları”

"03.12.2024 tarihinde medyada yapmış olduğu ve 06.12.2024 tarihinde kulüp resmi sosyal medya hesabından yayınlanan açıklamalarında yer alan "sportmenliğe aykırı açıklamaları"

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