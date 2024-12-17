Galatasaray’dan Dybala bombası. Menajeri İstanbul’a geldi

Kaynak: Sports Digitale
Galatasaray’dan Dybala bombası. Menajeri İstanbul’a geldi

Galatasaray, ara transferde büyük bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Roma forması giyen Dybala’nın menajeri, sarı kırmızılı yönetimle görüşmek için İstanbul’a geldi. Yıldız oyuncunun menajeri, Galatasaray’ın Trabzonspor’u mağlup ettiği maçı statta izledi.

Derbide Trabzonspor'u 4-3 yenen ve Fenerbahçe'yle 6 puanlık farkı koruyan Galatasaray'da gözler transfere çevrildi. Sarı-kırmızılılar, Paulo Dybala için temaslara başladı.

Roma'da gözden çıkarılan isimler arasında yer alan Paulo Dybala, Galatasaray'ın radarında.

Galatasaray, Roma ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve başkent ekibinden ayrılacak olan Dybala için görüşmelere başladı. 31 yaşındaki Arjantinli yıldızın menajeri Carlos Novel, İstanbul'a gelerek derbiyi locada izledi.

Dybala'nın temsilcisi Novel, Sports Digitale'ın haberine göre Galatasaray-Trabzonspor maçını yönetim kurulu üyeleri ve George Gardi ile statta takip etti.

Galatasaray, Paulo Dybala'nın transferi için Carlos Novel ile görüşmeler gerçekleştirecek.

Bu sezon Serie A ve UEFA Avrupa Ligi'nde 18 maça çıkan Dybala, 2 gol ve 1 asistlik skor katkısı verdi.

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