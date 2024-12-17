Galatasaray’dan Dybala ile ilgili ilk açıklama geldi

Ara transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray’ın adı bomba bir isimle anıldı. Roma’nın yıldız oyuncusu Dybala’nın menajerinin sarı kırmızılı yönetimle görüşmek için İstanbul’a geldiği öğrenildi. Yıldız oyuncunun menajerinin hem yönetim kurulu üyeleri ile hem de Teknik Direktör Okan Buruk ile bir araya geldiği belirtiliyor.

GALASARAY’DAN İLK AÇIKLAMA GELDİ

Ortaya çıkan bomba gelişme sonrası Galatasaray’dan ilk açıklama geldi. Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, katıldığı basın toplantısında bir gazetecinin sorduğu Dybala sorusu üzerine şunları söyledi:

"Ara transfer döneminde ayrılan ve takıma gelen isimler olacaktır. Okan Buruk ve scout ekibinin raporu doğrultusunda hareket edilecek. Transfere ben bakmıyorum. Girişimleri olduğunu biliyorum ama burada asıl karar verici Okan Hoca. Yönetimin işi bu işin finansını sağlamak ve pazarlıkları sürdürmek. Kulübümüzle birçok futbolcunun ilgileniyor olması çok normal."