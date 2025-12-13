Trendyol Süper Lig'de üst üste 4. şampiyonluğunu hedefleyen Galatasaray'da devre arası transfer dönemi için kollar sıvandı. Orta sahaya transfer yapmak isteyen Aslan, İtalya Serie A'nın köklü ekibi Atalanta'da forma giyen Brezilyalı Ederson'u renklerine bağlamak istiyor.

GALATASARAY'IN HEDEFİ KİRALAMAK

İtalyan basınında yer alan habere göre: Galatasaray, Ederson'u transfer listesine ekledi. Sarı-kırmızılıların, tecrübeli ismi kiralık olarak kadrosuna katmak istediği aktarıldı.

Cimbom'un kısa süre içerisinde mavi-siyahlılara teklif yapacağı kaydedildi.

154 MAÇA ÇIKTI

2022/2023 sezonundan bu yana Atalanta'da forma giyen Ederson, İtalyan ekibiyle tüm kulvarlarda 154 maça çıktı. 26 yaşındaki oyuncu, bu mücadelelerde 14 gol atarken, 5 de asist yaptı.