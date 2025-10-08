800 takımı temsil eden Avrupa Futbol Kulüpler Birliği'nin (ECA) genel kurul toplantısı, İtalya'nın başkenti Roma'da yapıldı.

17 yılını geride bırakan ECA ismini değiştirme kararı aldı. Organizasyonun yeni adı Avrupa Futbol Kulüpleri (EFC) olarak belirlendi.

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'in de katıldığı genel kurulda, Avrupa kupalarını konusunda müzakereler yapıldı.

İsim değişikliğiyle ilgili olarak Galatasaray'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda da "Avrupa futbolunun bu yeni döneminin bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz" ifadelerine yer verildi.