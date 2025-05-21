Galatasaray'dan Elias Jelert kararı!

Galatasaray'da gelecek sezon takıma katılacak oyuncular kadar ayrılacak isimler de büyük önem taşıyor. Sarı-kırmızılılar, sezon başında Kopenhag'dan kadrosuna kattığı ve beklentileri karşılayamayan Elias Jelert ile yeni sezonda yola devam etmeyi düşünmüyor.

Galatasaray, 21 yaşındaki futbolcu için Kopenhag'a 9 milyon euro bonservis bedeli ödemişti. Sarı-kırmızılılar, genç oyuncuyu benzer bir rakama göndermek istiyor.

Galatasaray, Jelert için beklenen teklifin gelmemesi durumunda Danimarkalı futbolcuyu kiralık olarak gönderme seçeneğini de masada tutuyor.