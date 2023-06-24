Galatasaray'dan Emre Can hamlesi! Bomba gelişme

Şampiyonlar Ligi için güçlü bir kadro kurmak isteyen Galatasaray, gündemine Borussia Dortmund forması giyen Emre Can'ı aldı.

Galatasaray'dan Emre Can hamlesi! Bomba gelişme

Borussia Dortmund'un gelecek sene kadrosunda düşünmediği Emre Can'a, Galatasaray talip oldu.

Sarı-kırmızılı ekibin, geçen hafta düğün için İstanbul'a gelen Emre Can ile transfer görüşmesi yaptığı ortaya çıktı.

Cuma günü Çırağan Sarayı'nda dünyaevine giren yıldız oyuncu için Cimbom, tüm şartlarını zorlayacak.

Galatasaray, Dortmund ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Emre Can için 3 yıllık bir sözleşme teklifinde bulundu.

Emre Can'ın Galatasaray’ın teklifine olumsuz bir yaklaşımda bulunmadığı kaydedildi.

Cimbom, mali şartlar konusunda Emre Can ile anlaşırsa, kulübü Borussia Dortmund ile transfer için pazarlığı yapacak.

Diğer taraftan Galatasaray, PSG forması giyen Paredes ile görüşmelerini sürdürüyor.

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