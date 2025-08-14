Galatasaray'dan Eray Yazgan için açıklama!

Galatasaray, genel sekreter Eray Yazgan ile ilgili çıkan iddia ile ilgili açıklama yaptı. Sarı-kırmızılılar, iddianın gerçeğini yansıtmadığını ve yasal haklarını kullanacaklarını belirtti.



Galatasaray tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Kamuoyunun Dikkatine,



Geçtiğimiz yıl, bir medya ajansı tarafından sponsorluk birimimize önerilen ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun yazılı izni doğrultusunda dijital spor haber platformu ile imzalanan sponsorluk anlaşması, söz konusu iznin TFF tarafından kaldırılması ardından tarafımızdan derhal feshedilmiştir. Söz konusu anlaşmaya ilişkin olarak kulübümüzün maddi bir menfaat elde etmediği belgelerle sabittir.



Bugün, Kulübümüz Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Sayın Eray Yazgan hakkında dava açıldığı haberleri basında yer almıştır. Bahsi geçen dava; Sayın Yazgan'ın kulübümüzün bağlı ortaklığı Galatasaray Sportif A.Ş. adına imzaladığı sözleşmeye ilişkindir ve bu konuyla ilgili hukuki süreç titizlikle takip edilmektedir.

Galatasaray Spor Kulübü, 120 yıllık onurlu geçmişinde olduğu gibi bugün de şeffaflık, sorumluluk ve hukuka saygı ilkeleriyle hareket etmeye devam etmektedir. Kulübümüzün ve kulüp değerlerimizin yasa dışı bahis veya benzeri gayrimeşru faaliyetlerle ilişkilendirilmesi asla kabul edilemez.



Süreç sonunda gerçeklerin ortaya çıkmasıyla birlikte, Galatasaray isminin hiçbir şaibenin gölgesinde kalmayacağına inancımız tamdır. Bu dava vesilesiyle Galatasaray'ı hedef alarak karalama ve iftira kampanyası yürütmeye cüret eden kişi ve kurumlar hakkında ise yasal süreçler gecikmeksizin ve istisnasız olarak başlatılacaktır.



Galatasaray Spor Kulübü"

