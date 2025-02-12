Eren Elmalı'dan dışardan çevrilen topa gönderme!

Galatasaray’ın Trabzonspor’dan transfer ettiği Eren Elmalı sarı kırmızılı formayı sırtına geçirdi. Sarı kırmızılılar yeni transferleri için transfer videosu yayınladı. Videoda Eren Elmalı ile dışardan çevrilen topa gönderme yapıldı.

Eren Elmalı Galatasaray ile Trabzonspor maçında Ozan Tufan'ın attığı golde yaptığı ortanın çizgiyi geçip geçmediği konusu uzun zaman konuşulmuştu.

"GALATASARAY ARMASININ SORUMLULUĞUNU BİLİYORUM"

Galatasaray'a transferi sonrası Eren Elmalı, "Burada olduğum için çok mutluyum. Başkanımız sayın Dursun Özbek'e, yöneticimiz Abdullah Kavukçu'ya ve Okan hocamıza çok teşekkür ederim. Biraz uzun bir süreç oldu ama sonuçta mutlu olduğum yerdeyim. Bu transfer süreci için hepsine çok teşekkür ederim. Buradaki formanın ağırlığını, Galatasaray armasının ağırlığını biliyorum. Sorumluluklarımı biliyorum. Sorumluluklarımı en iyi şekilde yerine getirmek istiyorum" açıklamasını yaptı.