Galatasaray’dan Eren Elmalı için flaş hamle: İmzaların atılması an meselesi

Kaynak: Haber Merkezi
Galatasaray’dan Eren Elmalı için flaş hamle: İmzaların atılması an meselesi

Galatasaray’ın bir süredir kadrosuna katmak istediği Eren Elmalı konusunda flaş bir gelişme yaşandı. Sarı kırmızılılar bugün Trabzonspor yönetimi ile bir kez daha masaya oturdu. Tarafların anlaştığı ve imzaların atılmasının an meselesi olduğu belirtiliyor.

Galatasaray, ara transferde Eren Elmalı için girişimlerde bulunsa da bir türlü anlaşma sağlayamadı. Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, dün oynanan Eyüpspor maçı sonrası yaptığı açıklamada "Galatasaray vadeyi uzattı. Anlaşma yapılıp vazgeçmek, vade yapmak doğru değil. Ben Eren ile konuştum, bu takımın oyuncusudur” ifadelerini kullanmıştı.

İki kulüp arasında bonservisin ödeme planı konusunda yaşanan anlaşmazlık sonrası transferin iptal olduğu belirtiliyordu.

Ancak sarı kırmızılıların bugün bir kez daha devreye girerek bordo mavililere yeni teklif yaptığı öğrenildi. Galatasaray’ın hem Trabzonspor ile hem de milli oyuncu ile anlaşma sağladığı öğrenildi.

Transferde imzaların atılmasının an meselesi olduğu belirtilirken Eren Elmalı’nın bugün İstanbul’a gelmesi bekleniyor.

Sezon başından bu yana Trabzonspor ile 23 maça çıkan Eren Elmalı 1 asist yaptı.

Son Haberler
CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı'ndan ilk açıklama! Hapis istemiyle hakkında iddianame hazırlanmıştı
CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı'ndan ilk açıklama! Hapis istemiyle hakkında iddianame hazırlanmıştı
Konya’da otomobildeki alem kanlı bitti: Sevgilisini göğsünden bıçaklayarak öldürdü
Otomobildeki alem kanlı bitti! Sevgilisini öldürdü...
Samsun’da yangın paniği! Dumanlar ekipleri harekete geçirdi
Samsun’da yangın paniği! Dumanlar ekipleri harekete geçirdi
İstanbul- İstanbul'da kar yağışı altında balık tutmaya devam ettiler
İstanbul- İstanbul'da kar yağışı altında balık tutmaya devam ettiler
Babasını sırtından bıçaklayarak öldürdü
Babasını sırtından bıçaklayarak öldürdü