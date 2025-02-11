Galatasaray’dan Eren Elmalı için flaş hamle: İmzaların atılması an meselesi

Galatasaray, ara transferde Eren Elmalı için girişimlerde bulunsa da bir türlü anlaşma sağlayamadı. Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, dün oynanan Eyüpspor maçı sonrası yaptığı açıklamada "Galatasaray vadeyi uzattı. Anlaşma yapılıp vazgeçmek, vade yapmak doğru değil. Ben Eren ile konuştum, bu takımın oyuncusudur” ifadelerini kullanmıştı.

İki kulüp arasında bonservisin ödeme planı konusunda yaşanan anlaşmazlık sonrası transferin iptal olduğu belirtiliyordu.

Ancak sarı kırmızılıların bugün bir kez daha devreye girerek bordo mavililere yeni teklif yaptığı öğrenildi. Galatasaray’ın hem Trabzonspor ile hem de milli oyuncu ile anlaşma sağladığı öğrenildi.

Transferde imzaların atılmasının an meselesi olduğu belirtilirken Eren Elmalı’nın bugün İstanbul’a gelmesi bekleniyor.

Sezon başından bu yana Trabzonspor ile 23 maça çıkan Eren Elmalı 1 asist yaptı.