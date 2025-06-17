Galatasaray'dan ezeli rakiplerini şoke edecek transfer. Duyan "Yok artık" dedi. Real Madrid'den izin çıktı

Galatasaray, transfer piyasasında ses getirecek bir hamleye imza attı. Üç yıl üst üste Süper Lig şampiyonu olan ve Şampiyonlar Ligi’ne doğrudan katılacak sarı-kırmızılılar, Real Madrid’in 19 yaşındaki Brezilyalı yıldız adayı Endrick’i kiralamak için resmi teklif sundu. Genç sambacının transferi için Galatasaray, rakiplerini geride bırakacak iddialı şartlar ortaya koydu.

TEKLİFİN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

Galatasaray’ın teklifinde satın alma bedeli bulunmazken, Endrick’in maaşının tamamı (4.16 milyon euro) kulüp tarafından ödenecek. Ayrıca, oyuncunun maçların en az yüzde 75’inde 25 dakika, yüzde 50’sinde 45 dakika ve yüzde 25’inde 90 dakika forma giymesi garanti ediliyor. Bu şartların sağlanmaması halinde tazminat ödenecek. Real Madrid’e düzenli veri paylaşımı yapılacak ve imaj hakları İspanyol kulübünde kalacak.

REAL MADRİD'DEN TRANSFERE YEŞIL IŞIK

İddialara göre Real Madrid, Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’nde Endrick’e forma garantisi sunması nedeniyle transfere olumlu yaklaşıyor. Diğer talipli kulüplerin benzer bir taahhüt vermemesi, sarı-kırmızılıları öne çıkardı. Endrick’in transferini tamamlamak için Galatasaray, Brezilyalı eski yıldızlarını devreye sokarak genç oyuncuyu ikna etmeye çalışıyor.

Real Madrid, FIFA Kulüpler Dünya Kupası için ABD’ye hareket ederken Endrick ve Ferland Mendy kadroda yer almadı. DAZN’a göre Mendy sakatlığı nedeniyle, Endrick ise transfer görüşmeleri için Madrid’de kaldı.

ENDRİCK KİMDİR

Brezilya’nın başkenti Brasília’da 21 Temmuz 2006’da doğan Endrick, 173 cm boyunda ve 66 kg ağırlığında. Sol ayaklı orta saha oyuncusu, hızı ve tekniğiyle dikkat çekiyor.

Galatasaray’ın bu hamlesi, teknik direktör Okan Buruk’un genç ve dinamik bir kadro kurma vizyonunun parçası. Endrick’in gelişi, Şampiyonlar Ligi’nde iddialı olmak isteyen Aslan’a büyük güç katacağı ileri sürülüyor.