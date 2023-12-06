Galatasaray'dan Fatih Terim'e büyük şok

Galatasaray Divan Kurulu üyesi ve eski yönetim kurulu üyesi Taner Aşkın'ın divan kurulu toplantısında çarpıcı bir talepte bulunduğu ortaya çıktı. Aşkın, Seçil Erzan davasında isimleri geçen takımın efsane teknik direktörü Fatih Terim ve eski futbolcu Ayhan Akman'ın üyeliklerinin askıya alınmasını istedi.

Aşkın şunları söyledi:

"Bu meşhur olaylar nedeniyle Galatasaray aleyhine bir şeyler dolaşıyor. Her dakika, her saniye, manavda bakkalda konuşuluyor, gazetede TV'de bunlar konuşuluyor. Bizim bunlarla bir işimiz yok.

Bizim eski futbolcularımız, başlarında Galatasaray armasının vermiş olduğu bir takım lütuflardan dolayı bir yerlere gelmişler, bunu da yanlış yolda kullanmışlar. Yanlış hatalar yapmışlar. Ben bir Galatasaraylı olarak bunları duymaktan rahatsız oluyorum. Beni son derece rahatsız ediyor.

Netice itibarıyla bu arkadaşlara bir öneride bulunmak istiyorum, bu davalarda adı geçen arkadaşlarımızın kulübe üye olan arkadaşlarımızın şahsi tasarruflarını kullanarak, yönetime bir dilekçe vererek bir süre üyeliklerinin dondurulmasını istemelerini talep ediyorum. Galatasaray camiasının en rahat yapması gereken bir unsur.

Bu arkadaşlar bunu yapmıyorlarsa, ben şöyle söyleyeyim, bir dilekçe vereceğim, Disiplin Kurulu'na vereceğim, bu suçlamalardan aklanana kadar hakları baki kalmak kaydıyla. Bunların yönetim tarafından belirli bir süre, davalar bitene kadar askıya alınmasının yerinde olacağını düşünüyorum."