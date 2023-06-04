Galatasaray'dan Fatih Terim'e davet

Süper Lig şampiyonu Galatasaray, kulübün efsanelerinden Fatih Terim'i şampiyonluk kutlamalarına davet etti.

Galatasaray'dan Fatih Terim'e davet

Editör: Hamza Özalkuş

Galatasaray, bugün Süper Lig'de Fenerbahçe ile karşılaşacak.

Bu derbinin son düdüğü sonrası şampiyonluk kutlamaları yapılacak.

Sporx'te yer alan habere göre; Galatasaray, şampiyonluk kutlamalarına önemli isimleri davet etti. Bu isimler içinde Galatasaray efsanesi Fatih Terim'de bulunuyor.

Ayrıca Greame Souness, Jardel, Capone gibi önemli isimler de davet aldı.

Birçok kişinin teklife olumlu yanıt verdiği kaydedildi.

Aynı zamanda sarı kırmızılı kulübün eski başkanları da tek tek kutlamaya davet edildi.

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