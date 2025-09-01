Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye büyük darbe. Kaleci transferi bardağı taşırdı

Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe’den transferin son günlerinde büyük darbe yedi. Manchester City’nin Brezilyalı kalecisi Ederson için aylardır fiyat kırmaya çalışan sarı-kırmızılılar, transferde Fenerbahçe’ye geçildi. Bu durum, iki kulüp arasındaki gerilimi yeniden alevlendirdi.

Fenerbahçe’nin Ederson’u kadrosuna katmasına kesin gözüyle bakılırken, Galatasaray taraftarını hayal kırıklığına uğrattı. Bu arada, Galatasaray’ın yıldızı Barış Alper Yılmaz, Suudi Arabistan ekibi NEOM’a gitme isteğini yineledi. Geçtiğimiz sezon 48 maçta 14 gol, 6 asistlik performans sergileyen Barış, bu sezon Süper Lig’in ilk iki haftasında 3 gol, 2 asist üreterek formunun zirvesinde.

NEOM’un yıllık 10 milyon Euro teklif ettiği 25 yaşındaki oyuncunun bonservisi için Galatasaray, 50 milyon Euro talep ediyor. Kulüp, yetiştirme bedeline karışmayacağını belirtse de indirim için sadece 5 milyon Euro’luk esneklik gösteriyor. Transferde “3 yıl Türkiye’de oynayamaz” şartı koydurmayı planlayan yönetim, Barış’ın Kerem gibi Fenerbahçe’ye gitme ihtimalini ortadan kaldıracak.

Kerem Aktürkoğlu’nun Benfica’ya düşük bedelle satılmasının ardından Fenerbahçe’ye imza atması ve “Türkiye’nin en şerefli takımına geldim” sözleri, Galatasaray cephesinde öfkeye yol açtı.

Sarı-kırmızılılar, Barış'ın boşluğunu doldurmak için iki oyuncuyla anlaşma sağladı. Ancak transferin son saatlerinde öncelik, kaleci transferine verilecek. Galatasaray, Ederson kaybının ardından yeni bir kaleciyle kadrosunu güçlendirmeyi hedefliyor.

Sarı-kırmızılı yönetim, NEOM’la olası anlaşmada hatırlı kişilerin araya girmesi durumunda bile taviz vermemeye kararlı. Transfer döneminin kapanmasına saatler kala, Galatasaray’ın hamleleri merakla bekleniyor.