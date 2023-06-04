Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye: Kupayı yakından görmek isterseniz buradan bakabilirsiniz

Galatasaray'ın sosyal medya hesabından Fenerbahçe maçı sonrası şampiyonluk paylaşımı yapıldı.
Paylaşımda, "Kupayı yakından görmek isterseniz buradan bakabilirsiniz" ifadeleri kullanılırken Fenerbahçe kulübü etiketlendi.
Şampiyon Galatasaray'ın sosyal medya ekibi Fenerbahçelileri kızdıracak bir göndermede bulundu.
Galatasaray'ın sosyal medya hesabından Fenerbahçe maçı sonrası şampiyonluk paylaşımı yapıldı.
Paylaşımda, "Kupayı yakından görmek isterseniz buradan bakabilirsiniz" ifadeleri kullanılırken Fenerbahçe kulübü etiketlendi.