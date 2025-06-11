Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye tarihi transfer çalımı! 3 yıllık imza an meselesi

Bayern Münih'te Leroy Sane defteri kapanıyor. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın hedefinde olan Leroy Sane, Alman devinden ayrılıyor. İki devin de yoğun görüşmeler gerçekleştirdiği Alman oyuncuyu kararını verdi.

GALATASARAY'DAN FENERBAHÇE'YE LEROY SANE ÇALIMI

Sky Sport'un geçtiği habere göre Leroy Sane, Bayern Münih'in iyileştirdiği teklifini kesin olarak reddetti ve takımdan ayrılacağının bilgisini kulübe iletti.

Öte yandan Fabrizio Romano, Galatasaray'ın Leroy Sane transferinde önemli mesafe katettiğini yazdı.

Romano haberinde, "Galatasaray, Sane transferini bitirme konusunda iyimser ve kendinden emin. Galatasaray yönetim kurulu ve başkanı, Sane'den onayı alıp onu transfer etme konusunda kendinden emin. Görüşmeler olumlu ilerliyor" ifadelerini kullandı.

Ayrıca, Bild de Leroy Sane'nin Galatasaray'a transfer olmak üzere olduğunu yazdı.

Son olarak Foot Mercato ise Galatasaray'ın Leroy Sane ile yıllığı 11 milyon eurodan 3 senelik anlaşma sağladığını belirtti.