Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer

Galatasaray'dan ayrılan Andrea Stašková, Fenerbahçe'ye imzayı attı.

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA

Fenerbahçe arsaVev Kadın Futbol Takımımız, geçtiğimiz sezon Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi takımlarından Galatasaray forması giyen Andrea Stašková’yı kadrosuna kattı.



Çekya Kadın A Milli takım forması da giyen 25 yaşındaki forvet oyuncusu, kariyerinde Juventus, AC Milan ve Atletico Madrid formaları da giymiştir.



Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen imza töreninde, Kadın Futboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz Mustafa Kemal Danabaş da hazır bulundu.



Kendisini 2 yıllığına sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza atan oyuncumuza ‘Kulübümüze Hoş Geldin’ diyor; çubuklu formamızla nice başarılar diliyoruz.