Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı: Fiyatını sordular

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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı: Fiyatını sordular

Fenerbahçe'nin bonservisini almak istediği yıldız stoper Milan Skriniar için Galatasaray'ın da PSG ile görüştüğü öğrenildi.

Yaz transfer döneminde sık sık karşı karşıya gelen Galatasaray ve Fenerbahçe, bir futbolcu için daha rekabete girdi.

Son şampiyon Galatasaray'ın Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde PSG'den kiraladığı ve bonservisini almak istediği Milan Skriniar transferine dahil olduğu öğrenildi.

Sport24'ün haberine göre sarı kırmızılılar, PSG ile temasa geçerek yıldız stoper için transfer şartlarını sordu. Fransız kulübü ise Skriniar için 10 milyon euroluk bonservis belirledi.

30 yaşındaki stoper sarı lacivertlilerle 23 maça çıktı, 3 gol, 2 de asist üretti.

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