Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye yanıt: Onlar adına utanıyoruz

Türkiye Kupası’nda oynana Fenerbahçe-Galatasaray maçına iki takımın teknik direktörleri arasında gerçekleşen olay damgasını vurdu. Maç sonunda Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’un burnunu sıktı. Ortaya çıkan görüntüler Avrupa’da manşetlere çıkarken PFDK’dan henüz olayla ilgili bir sevk kararı çıkmadı.

Fenerbahçe’den dün gelen açıklamada olayda Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’un ağır tahriki olduğu belirtilerek, “Teknik Direktörümüzün bu tahrikler karşısında anlık burnuna dokunmasının ardından ilgili şahıs kendini abartılı şekilde yere atmıştır.” İfadeleri yer aldı.

Zorunlu Açıklama



Dün maçın ardından hakemlerin elini sıkma bahanesi ile hakemlerle görüşme halindeki Teknik Direktörümüz Jose Mourinho’nun yanına gelen, el kol hareketleri ve söylemler ile teknik direktörümüzü tahrik eden, polis çizgisini geçtikten sonra saygısızca el hareketi… pic.twitter.com/TNE5DOnpse — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) April 3, 2025

GALATASARAY’DAN YANIT

Fenerbahçe’nin açıklamasına Galatasaray’dan yanıt geldi. Sarı kırmızılılar sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Türk futboluna katkı vermek ümidiyle gelen rakip takım teknik direktörünün ülke futboluna verdiği zarar son 8 aydır çığ gibi artarak büyümeye devam etmektedir” dedi.

Açıklamada ayrıca, "Geçmişte bu tip yakışıksız olayları nedeniyle dünya futbol kamuoyunda tescilli bu kişi adına çıkıp özür dilemek yerine, Türk futbol kamuoyunun aklıyla alay eder gibi yapılan bir açıklamaya cevap vermek zorunda kaldığımız için üzgünüz." ifadeleri yer aldı.

Galatasaray'ın açıklaması şu ifadelerle tamamlandı:

"Allah kimseyi, dünyanın gözü önünde yaşanmış spor adına utanç verici bir saldırıyı, sırf teknik direktörü az ceza alsın diye savunmak zorunda bırakmasın. Dün bize ahlak dersi vermeye çalışanların bugün düştükleri bu acınası durumu üzüntüyle izliyor, onlar ve Türk futbolu adına bir kez daha utanıyoruz."