Galatasaray'dan flaş Alpaslan Öztürk kararı

2021-2022 sezonunun başında Göztepe'den bedelsiz bir şekilde Galatasaray'a transfer olan ve bekleneni veremeyen Alpaslan Öztürk, geçtiğimiz sezonun başında Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor'a kiralanmıştı. Öte yandan Galatasaray'da Alpaslan Öztürk için karar verildi.

YOLLAR AYRILACAK

Sports Digitale'den Ertan Süzgün'ün haberine göre; Galatasaray, Alpaslan Öztürk'e transfer görüşmesi yapmak için izin kağıdı verdi. Sarı- Kırmızılılar, 1 sene daha sözleşmesi bulunan oyuncuyla yollarını ayırma kararı aldı.



G.SARAY'DA SADECE 16 MAÇA ÇIKTI

Galatasaray'da sadece 16 maça çıkabilen Alpaslan Öztürk 1 gol attı. Kiralık gittiği Eyüp'te ise 18 maçta 2 kez fileleri havalandırdı.