Galatasaray'dan flaş Alpaslan Öztürk kararı

Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Eyüpspor'da forma giyen Alpaslan Öztürk için Galatasaray, oyuncu için kararını verdi.

Galatasaray'dan flaş Alpaslan Öztürk kararı

2021-2022 sezonunun başında Göztepe'den bedelsiz bir şekilde Galatasaray'a transfer olan ve bekleneni veremeyen Alpaslan Öztürk, geçtiğimiz sezonun başında Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor'a kiralanmıştı. Öte yandan Galatasaray'da Alpaslan Öztürk için karar verildi.

YOLLAR AYRILACAK
Sports Digitale'den Ertan Süzgün'ün haberine göre; Galatasaray, Alpaslan Öztürk'e transfer görüşmesi yapmak için izin kağıdı verdi. Sarı- Kırmızılılar, 1 sene daha sözleşmesi bulunan oyuncuyla yollarını ayırma kararı aldı.

G.SARAY'DA SADECE 16 MAÇA ÇIKTI
Galatasaray'da sadece 16 maça çıkabilen Alpaslan Öztürk 1 gol attı. Kiralık gittiği Eyüp'te ise 18 maçta 2 kez fileleri havalandırdı.

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