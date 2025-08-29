Galatasaray’dan flaş hamle! Bissouma kararı sonrası yeni hedef belli oldu

Kaynak: Haber Merkezi
Galatasaray’dan flaş hamle! Bissouma kararı sonrası yeni hedef belli oldu

Bissouma’nın transferi sağlık sorunları sebebiyle rafa kalkınca Galatasaray, rotasını Club Brugge’un orta saha oyuncusu Raphael Onyedika’ya çevirdi.

Tottenhamlı Bissouma transferinde sağlık raporları nedeniyle geri adım atan Galatasaray, gözünü Belçika’ya çevirdi.

Sarı kırmızılılar, Club Brugge forması giyen Raphael Onyedika için girişimlere başladı.

TEKNİK HEYETTEN ONAY ÇIKTI

Teknik ekibin Onyedika transferine olumlu rapor verdiği ve 24 yaşındaki Nijeryalı futbolcu için fiyat soruşturması yapıldığı öğrenildi.

onyedika.jpg

ONYEDIKA SICAK BAKIYOR

Galatasaray'ın Club Brugge ile anlaşması halinde Onyedika’nın da sarı kırmızılı formayı giymeye sıcak baktığı kaydedildi.

Son Haberler
TÜİK’e göre işsizlik azaldı: Bir ayda 18 bin kişi iş buldu
TÜİK’e göre işsizlik azaldı: Bir ayda 18 bin kişi iş buldu
Adana’da karton bardak üretimi oyunu tutmadı! 200 milyon adet ele geçirildi
Adana’da karton bardak üretimi oyunu tutmadı! 200 milyon adet ele geçirildi
Çanlar Mourinho için çalıyor! Yönetim ve futbolcular isyanda
Çanlar Mourinho için çalıyor! Yönetim ve futbolcular isyanda
Fahrettin Altun'un oğlunun hızlı yükselişi
Fahrettin Altun'un oğlunun hızlı yükselişi
Altının gramında tarihi rekor kırıldı: 4.500 TL'yi aştı! Altın fiyatları yükselişi devam edecek mi?
Altının gramında tarihi rekor kırıldı: 4.500 TL'yi aştı!