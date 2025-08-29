Galatasaray’dan flaş hamle! Bissouma kararı sonrası yeni hedef belli oldu

Tottenhamlı Bissouma transferinde sağlık raporları nedeniyle geri adım atan Galatasaray, gözünü Belçika’ya çevirdi.
Sarı kırmızılılar, Club Brugge forması giyen Raphael Onyedika için girişimlere başladı.
TEKNİK HEYETTEN ONAY ÇIKTI
Teknik ekibin Onyedika transferine olumlu rapor verdiği ve 24 yaşındaki Nijeryalı futbolcu için fiyat soruşturması yapıldığı öğrenildi.
ONYEDIKA SICAK BAKIYOR
Galatasaray'ın Club Brugge ile anlaşması halinde Onyedika’nın da sarı kırmızılı formayı giymeye sıcak baktığı kaydedildi.