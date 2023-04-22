Galatasaray'dan flaş Icardi açıklaması

Galatasaray Kulübü, Alanyaspor maçında sakatlanan Icardi ile ilgili açıklama yaptı.

Galatasaray'dan flaş Icardi açıklaması

Editör: Hamza Özalkuş

Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig’in 31. haftasında Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Topla ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 5’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Sol arka adalesinde orta düzey zorlanma tespit edilen Mauro Icardi’nin tedavisine devam edildi.

Yapılan açıklamada, "“Sol arka adalesinde orta düzey zorlanma tespit edilen Mauro Icardi'nin tedavisine devam edildi” denildi.

Icardi, Alanyaspor maçının devre arasında oyundan çıkmıştı.

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