Galatasaray’dan flaş Icardi hamlesi

Düzenleme: Kaynak: Sabah
Galatasaray’dan flaş Icardi hamlesi

Galatasaray’da sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Icardi ile ilgili flaş bir hamle geldi. Sarı kırmızılı yönetim golcü oyuncunun sözleşmesini askıya aldı.

Süper Lig’de Fenerbahçe’nin 6 puan önünde liderliğini sürdüren Galatasaray’da golcü oyuncu Icardi geçirdiği sakatlık nedeniyle sezonu kapattı. Arjantinli golcü ameliyat olduktan sonra yeni sevgilisi China Suarez ile birlikte ülkesinde tatil yapıyor.

Sabah’ta yer alan habere göre, Ara transferde son olarak Frankowski'yi kadrosuna katan sarı kırmızılılardan flaş bir hamle geldi. Galatasaray yönetimi yabancı kontenjanında Polonyalı oyuncuya yer açabilmek için Icardi’nin sözleşmesini 4 aylığına askıya aldı. Öte yandan Arjantinli golcü UEFA listesinde yer alıyor.

İsmi hâlâ UEFA listesinde yazılı olan Arjantinli yıldız, yönetim ve teknik heyet tarafından Fenerbahçe derbisine özel olarak davet edildi.

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