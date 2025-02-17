Galatasaray’dan flaş Jakobs kararı: Monaco ile görüşecekler

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Galatasaray’dan flaş Jakobs kararı: Monaco ile görüşecekler

Galatasaray sezon başında kadrosuna kattığı Jakobs için kararını verdi. Sık sık sakatlık yaşayan oyuncu için Monaco ile görüşecek.

Galatasaray, yaz transfer döneminde Monaco'dan zorunlu satın alma opsiyonu ile kiraladığı Ismail Jakobs ile ilgili kararını verdi.

Galatasaray kariyerin iyi bir başlangıç yapan Jakobs, daha sonra ise yaşadığı sık sakatlıkların da etkisiyle düşüşe geçti. Sarı-kırmızılılar, sık sakatlık yaşayan ve takımı uzun süre yalnız bırakan Jakobs ile yola devam etmek istemiyor.

Galatasaray, zorunlu satın alma opsiyonu nedeniyle 25 yaşındaki futbolcu için Monaco ile masaya oturacak. Galatasaray'da bu sezon 16 maçta süre bulan Jakobs, 1 asist yaptı.

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