Galatasaray'dan flaş kaleci hamlesi! Herkes Ederson derken...

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Galatasaray'dan flaş kaleci hamlesi! Herkes Ederson derken...

Kaleci arayışlarını sürdüren Galatasaray'ın Manchester City'de forma giyen Ederson ile anlaştığı iddia edilmişti. Sarı-kırmızılılar için çok konuşulacak bir iddia da İtalya'dan geldi.

Transfer dönemine damga vuran Victor Osimhen transferini resmen tamamlayan Galatasaray, çıtayı daha da yukarı çekti. Cimbom, kaleci bölgesi için taraftarları adeta havalimanına dökecek bir ismi gündeme aldı.

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GALATASARAY'DAN GIANLUIGI DONNARUMMA BOMBASI!

TuttoMercatoWeb'de yer alan habere göre; Sarı-kırmızılılar, Paris Saint-Germain'in yıldız kalecisi Gianluigi Donnarumma için devreye girdi.

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Haberde, Galatasaray'ın Donnarumma ile temas kurduğu ve oyuncuya Osimhen düzeyinde yüksek bir maaş teklif etmeye hazırlandığı aktarıldı. Sarı-kırmızılılar, İtalyan file bekçisini, 2026 yılında sona erecek olan sözleşme süresini de göz önünde bulundurarak ikna etmeye çalışıyor.

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