Galatasaray'dan flaş karar

Galatasaray, yaşadığı puan kayıplarının ardından yeni bir karar aldı.

Galatasaray'dan flaş karar

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğun en önemli adaylarından olan Galatasaray, son haftalardaki yaşadığı puan kayıplarının ardından flaş bir karar aldı.

TARAFTARLA BİR ARAYA GELECEK
Galatasaray, 3 Mayıs Çarşamba günü Florya Metin Oktay Tesisleri'nde taraftarlara açık antrenman yapma kararı aldı. Saat 17:30'da başlayacak antrenmanda Galatasaraylı taraftarlarla, futbolcular ve teknik heyet bir araya gelecek.

"MAYISLAR BİZİM"
Öte yandan bu kararın ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan teknik direktör Okan Buruk "Galatasaraylıyım de, göğsünü gere gere. Mayıslar bizim, şampiyonluk çok yakın." ifadelerini kullandı.

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