Galatasaray'dan flaş Mostafa Mohamed kararı. Fransa'da kalacak mı

Galatasaray'dan Nantes'a kiralanan Mostafa Mohamed'in geleceğindeki belirsizlik hakkında Okan Buruk, Mısırlı için kararını verdi.

Galatasaray'dan flaş Mostafa Mohamed kararı. Fransa'da kalacak mı

Editör: Hamza Özalkuş

Sezon başında Galatasaray'dan Nantes'a kiralanan Mısırlı golcü Mostafa Mohamed ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Mohamed, sezon sonu Galatasaray'a dönebilir.

GALATASARAY'DAN NANTES'A RET
Fanatik'te yer alan habere göre; Mısırlı santrforu 250 bin euro'ya kiralayan Nantes, oyuncunun performansından memnun ve kadrosunda tutmak istiyor. Ancak Fransız kulübü, 5 milyon 750 bin Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmak yerine daha düşük bir bedelle Galatasaray'ın kapısını çaldı. Sarı-Kırmızılılar ise Nantes'a ret cevabı gönderirken, teknik direktör Okan Buruk'un farklı bir plan içerisinde olduğu öğrenildi.

İKİNCİ FORVET OLARAK DÜŞÜNÜLÜYOR
Okan Buruk, Mohamed'i yaz kampında görmek istediğini Galatasaray yönetimine bildirdi. Icardi'yi takımda tutmaya çalışan Galatasaray'da, Mohamed'in de Icardi'nin yanında ikinci santrfor olarak kalabileceği belirtiliyor.

16 GOLE DİREKT ETKİ ETTİ
Mohamed ise Fransa'da devam etmeye sıcak baksa da Aslan'ın olası bir Şampiyonlar Ligi bileti alması halinde Sarı-Kırmızılı ekipte yine kendisini göstermek istiyor. Galatasaray, Mohamed'in bonservisini Zamalek'ten 4 milyon dolar karşılığında almıştı. Bu sezon 48 karşılaşmada sahaya çıkan Mısırlı oyuncu 11 gol ve 5 asist kaydetti.

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