Galatasaray'dan flaş Rezan Epözdemir kararı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Galatasaray'dan flaş Rezan Epözdemir kararı

Galatasaray, avukat Rezan Epözdemir'in kulüp üyeliğini 'FETÖ ve casusluk' iddiaları nedeniyle askıya aldı.

Galatasaray, rüşvet suçlamasıyla tutuklanan avukat Rezan Epözdemir'in üyeliği hakkında kararını verdi.

İddiaya göre, Çorlu Cezaevi'nde tutuklu bulunan Epözdemir'in, kulüp üyeliği, 'FETÖ'ye yardım' ve 'casusluk' iddialarından yürütülen soruşturma kapsamında askıya alındı.

Avukat Rezan Epözdemir, Çorlu'da cezaevine konulduAvukat Rezan Epözdemir, Çorlu'da cezaevine konuldu

Ayrıca Epözdemir'in Ekim ayında yapılacak kongrede kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildiği ortaya çıktı.

NE OLMUŞTU?

Gözaltına alınan avukat Rezan Epözdemir, rüşvet suçlamasıyla tutuklanmıştı. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, Epözdemir hakkında 'FETÖ/PYD terör örgütüne yardım' suçlamasıyla ilgili yurt dışı çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol talebini de reddetmişti.

Son Haberler
Kerem Aktürkoğlu Türkiye'yi üzdü
Kerem Aktürkoğlu Türkiye'yi üzdü
Cemal Enginyurt'tan Saray'a salvolar...
Cemal Enginyurt'tan Saray'a salvolar...
Galatasaray'dan flaş Rezan Epözdemir kararı
Galatasaray'dan flaş Rezan Epözdemir kararı
Lüleburgaz’da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
Lüleburgaz’da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
Şanlıurfa’da iş yerinde korkutan yangın
Şanlıurfa’da iş yerinde korkutan yangın