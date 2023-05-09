Galatasaray'dan flaş Torreira paylaşımı. Taraftarlar beğeni yağdırdı

Galatasaray'ın ligde Medipol Başakşehir'i mağlup ederek en yakın takipçileri Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye 5 puan fark attı.

PERFORMANSIYLA ALKIŞ ALDI

Sarı kırmızılılarda tüm oyuncuların performansı başarılı bulunurken Lucas Torreira, galibiyetin alınmasında başroldeki isimlerden biri oldu. Uruguaylı oyuncu orta alandaki mücadelesiyle herkesin beğenisi topladı.

"HER ZERREDE!"

Galatasaray'da sosyal medya hesabından Torreira için flaş bir paylaşımda bulundu. Sarı kırmızılılar Torreira'nın görselini paylaşarak, "Lucas Torreira, her zerrede!" ifadelerini kullandı. Galatasaray'ın bu paylaşımı kısa süre içinde birçok beğeni ve etkileşim aldı.